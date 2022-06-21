Москва, , 14:19 — REGNUM Китай пока не ввязывается в гонку за повышение ключевой ставки, что смотрится странным в сравнении с такими крупными экономиками, как США или Великобритания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» института общественных наук РАНХиГС Роман Файншмидт.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Однако следует учесть условия, в которых пока находится Китай, — уточнил экономист. — Если в большинстве стран мира пандемия коронавируса фактически уже закончилась, то в Китае из-за политики нулевой толерантности к этому заболеванию она пока в полном смысле и не завершилась. Например, совсем недавно был крупномасштабный локдаун в Шанхае, а также в ряде других крупных городов страны. И если сейчас где-то произойдёт вспышка коронавируса, то власти КНР также незамедлительно введут крайне жёсткие меры».

Подобная политика, как пояснил Файншмидт, сильно бьет по бизнесу, в связи с чем пониженная ключевая ставка является инструментом поддержки экономики и предпринимателей.

«Она даёт возможности получения дешёвых кредитов на восстановление или расширение деловой активности, — сказал эксперт. — Скорее всего, Китай продолжит придерживаться выбранного курса в своей монетарной политике, пока не изменится подход к восприятию коронавируса или издержки от растущей инфляции не станут слишком высоки».

Как отметил Файншмидт, на данный момент уровень инфляции в Китае заметно отстаёт от развитых экономик, поскольку по ряду категорий товаров и услуг Китай не столь чувствителен к мировой конъюнктуре.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Китаю предсказали минимальные риски резкого роста инфляции в Китае в 2022 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист Паштова объяснила, избежит ли Китай резкого роста инфляции