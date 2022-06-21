Москва, , 14:18 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на реализацию ряда положений ратифицированного ранее Соглашения о мерах государства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Капитан морского порта наделяется полномочием по отказу иностранному судну в заходе в порт в случае, если оно включено в список судов, деятельность которых связана с осуществлением рыболовства с нарушением установленных правил и требований в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

Исключения сделаны для случаев необходимости захода такого судна в морской порт вследствие бедствия или при ЧС, а также получения капитаном морского порта сообщения от федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности о намерении провести проверку данного судна в морском порту.

Кроме того, вводится запрет на оказание услуг в морском порту юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями судам, включенным в список судов, за исключением услуг, связанных с обеспечением безопасности мореплавания и предотвращением загрязнения морской среды.

Также заход иностранных судов в морские порты может быть запрещен капитаном морского порта в соответствии со статьей 79 Кодекса торгового мореплавания РФ.

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