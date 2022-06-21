Москва, 21 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Снижение температуры в жилых домах в странах Евросоюза — одна из мер экономии газа, которая рассматривалась со стороны ЕК еще в марте, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

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«При этом, по расчетам МЭА, снижение температуры на градус поможет сэкономить только около 10 млрд кубометров газа в год, что примерно в три раза меньше, чем снижение поставок по СП, если смотреть в годовом выражении.

То есть только снижением температуры отопления или изменением температурного режима кондиционеров на два градуса, вероятно, не обойтись», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если граждане снизят температуру отопления или изменят температурный режим кондиционеров на два градуса.

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