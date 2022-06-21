Алжир, 21 июня, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун распорядился о включении преподавания английского языка в учебную программу начальных школ страны. Об этом сообщает официальная газета Al-Bilad со ссылкой на заявление правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Алжир

По последним данным, решение было принято по итогам совещания совета министров во вторник, 21 июня.

«Президент республики распорядился о включении преподавания английского языка в учебную программу с начальной ступени обучения, после глубокого изучения проблемы экспертами и преподавателями», — говорится в заявлении правительства.

Ранее в школах Алжира на обязательном уровне преподавались только арабский и французский языки.