Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM Представители иностранных компаний входе Петербургского международного экономического форума в частных беседах говорили о намерении в том или ином виде остаться на российском рынке, несмотря на политическое давление извне с требованием их ухода из России. Об этом рассказал журналистам 21 июня вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Корабельников Fincom.gov.spb.ru

«Я провел несколько интересных встреч с представителями иностранных компаний, и все эти представители, работающие на территории Петербурга, хором заявляют о том, что они будут предпринимать максимум усилий, чтобы остаться работать в Петербурге. Безусловно, они делают громогласные заявления о том, что уходят из страны, приостанавливают бизнес и инвестиции, но по факту продолжают работать», — сказал вице-губернатор Петербурга, курирующий финансовую и промышленную сферы.

Он пояснил, что иностранные бизнесмены понимают, что «рынок Петербурга, российский рынок — крайне интересен с экономической точки зрения, и уйти с этого рынка просто, а вернуться будет очень тяжело». Поэтому они «держатся за возможность остаться» и неформально заверяют чиновников, что будут стараться продолжить работу в России.

По словам Корабельникова, губернатор Петербурга Александр Беглов не раз подчеркивал, что властям города неважно, из какого региона или страны пришла в Петербург та или иная компания. Если компании вовремя и в полном объеме платят налоги, зарплату сотрудникам и инвестируют в экономику, то город будет заботиться о них «как садовник о розах».

Напомним, Санкт-Петербург на ПМЭФ-2022 подписал 46 соглашений на общую сумму более чем 503,6 млрд рублей. Практически все они были заключены с отечественными инвесторами.

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