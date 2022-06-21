Донецк, 21 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел Донецка из тяжёлой артиллерии стандарта НАТО. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 12:34 артиллеристы ВСУ с позиций в Авдеевке обстреляли Донецк, выпустив по нему восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские артиллеристы совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике.