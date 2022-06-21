Ярославль, 21 июня 2022, 14:16 — REGNUM В Ярославле зона жилой застройки на месте бывшей бани №2 на улице Большой Октябрьской может вырасти. Это предполагает одно из изменений в Генеральный план города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее муниципальная баня была продана. После этого городские власти перевели земельный участок под ней из зоны коммунальных объектов в общественно-жилую зону. Это позволяет построить на месте бани жилые дома в 5−12 этажей.
Сейчас к этому участку предполагается присоединить соседний, также изменив его назначение.
Публичные слушания по изменениям в Генплан пройдут 28 июня в 17.00 в администрации Кировского и Ленинского районов. Судя по всему, на месте бани действительно планируют построить жилой комплекс.
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