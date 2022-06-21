Ярославль, 21 июня, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В Ярославле зона жилой застройки на месте бывшей бани №2 на улице Большой Октябрьской может вырасти. Это предполагает одно из изменений в Генеральный план города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yandex.com/maps Здание бывшей бани №2

Ранее муниципальная баня была продана. После этого городские власти перевели земельный участок под ней из зоны коммунальных объектов в общественно-жилую зону. Это позволяет построить на месте бани жилые дома в 5−12 этажей.

Сейчас к этому участку предполагается присоединить соседний, также изменив его назначение.

«Изменить функциональное зонирование земельного участка с кадастровым номером 76:23:030 902:10, расположенного по ул. Лисицына, д. 7а в Кировском районе города Ярославля, из коммунально-складской зоны в зону «жилые зоны», в целях объединения его со смежным земельным участком с кадастровым номером 76:23:030 902:101 (ул. Большая Октябрьская, д. 85) и проработки возможности размещения жилой застройки с объектами обслуживания», — говорится в проекте изменений в Генплан Ярославля.

Публичные слушания по изменениям в Генплан пройдут 28 июня в 17.00 в администрации Кировского и Ленинского районов. Судя по всему, на месте бани действительно планируют построить жилой комплекс.