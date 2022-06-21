Салехард, 21 июня, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов три для гостил в семье оленеводов Пырирко, где ознакомился с жизнью кочевников. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Оперативный штаб ЯНАО Дмитрий Артюхов в гостях у оленеводов

«Произошло полное переключение: каслали, собирали и разбирали чум, ловили рыбу. Получил массу впечатлений! В очередной раз убедился, что наш Ямал — это лучшее место на Земле. Самое главное, была возможность вечером спокойно, за чашкой чая в чуме, обсудить со старшим поколением и молодыми ребятами все вопросы, которые их волнуют», — отметил глава ЯНАО.

Дмитрий Артюхов подчеркнул, что кочевники — настоящие хранители ямальской земли. И необходимо сделать всё, чтобы сохранить их гармоничное существование.

«Уже есть понимание, какие новые решения нужно принять. Всех приглашаю когда-нибудь также прикоснуться к удивительной жизни в тундре», — подытожил ямальский губернатор.