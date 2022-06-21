Сеул, 21 июня 2022, 14:17 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 454 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 173 026.
Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9310 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 289 373.
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