Сеул, , 14:17 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 21 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Вооружённые силы Республики Корея (сс) U.S. Army photos by Cpl. Han, Jae Ho

По их словам, коронавирус выявлен у 454 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 173 026.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 9310 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 289 373.

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