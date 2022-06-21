Москва, , 14:14 — REGNUM В течение последних суток войска противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ сбили самолёт Су-25 и 19 беспилотников украинских боевиков. Об этом 21 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны.рф

«Войсками противовоздушной обороны России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Мазановка Харьковской области», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также за это же время были уничтожены 19 беспилотников киевских боевиков в районах населенных пунктов Крутая балка Донецкой Народной Республики, а также Диброво, Капитоловка, Липцы и Заводы Харьковской области

Также официальный представитель Минобороны РФ указал, что российские ПВО также сбили пять тактических ракет «Точка-У», а также 30 реактивных снарядов реактивных систем залпового огня «Ураган» в районах населенных пунктов Лозовский Луганской Народной Республики, Лозовая, Кременец и Александровка Донецкой Народной Республики, и Долгенькое и Топольское Харьковской области.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 209 самолетов, 132 вертолета, 1292 беспилотных летательных аппарата, 348 зенитных ракетных комплексов, 3709 танков и других боевых бронированных машин, 580 боевых машин реактивной системы залпового огня, 2065 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3760 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что за последние 24 часа ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины поразили 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских боевиков