Кызыл, , 14:14 — REGNUM В столице Тувы Кызыле возбуждено уголовное дело против предпринимательницы по факту безучётного потребления электроэнергии при добыче криптовалюты. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Криптоферма в киоске. Кызыл, Тува МВД Тувы

По данным ведомства, 54-летняя директор фирмы, имея в собственности нежилые помещения в городе, подавала неверные данные о количестве потреблённой электроэнергии. В одном из киосков правоохранители нашли 36 аппаратов и множество другой техники.

По словам женщины, киоск принадлежал её 21-летнему сыну, которые и организовал криптоферму. Молодой человек рассказал, что предложил своим знакомым поставить в киоске оборудование по добыче криптовалюты за 1,5 тыс. рублей за каждый аппарат.

«В соответствии с проведенным сотрудниками ОАО «Тываэнерго» расчетом, объём безучётного потребления электрической энергии составил 350 400кВ*ч на сумму 2 060 352 рубля», — отметили в ведомстве.

Дело возбудили за причинение имущественного ущерба в крупном размере. Предпринимательнице теперь грозит до пяти лет лишения свободы.