Уфа, 21 июня, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Дожди и грозы ожидаются в Башкирии. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Сообщается, что 22 июня в республике ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха в регионе ночью может опуститься до +9°С, днем воздух может прогреться до +28°С.

23 июня в Башкирии может пройди кратковременные дожди, грозы. Днем в регионе при грозах ожидаются сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью может прогреться до +17°С, днем столбик термометра может подняться до отметки +30°С.

Ранее ИА REGNUM сообщал о том, что 21 июня в республике ожидаются кратковременные дожди.