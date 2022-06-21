Алма-Ата, Казахстан, , 14:12 — REGNUM В Алма-Атинской области начались международные сборы военных инженеров с участием подразделений вооружённых сил Казахстана, а также военнослужащих из России и Белоруссии. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Саперы минируют участок трассы Василий Иванов © ИА REGNUM

«Специалисты-сапёры закрепят теоретические знания на практике, выполнят нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке», — говорится в сообщении.

По данным министерства, участники учений также отработают наведение паромной переправы через реку Или и разминируют участок дороги с применением специальных роботов.

Сообщается, что учения проходят на полигоне «Берег». Они продлятся до 23 июня.