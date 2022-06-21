Москва, , 14:12 — REGNUM Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают нести значительные потери в ходе проведения специальной военной операции, резервы для восполнения потерь исчерпаны. Об этом 21 июня заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Генерал-майор Игорь Конашенков Генерал-майор Игорь Конашенков

«В 57-й механизированной бригаде ВСУ, действующей в Северодонецке, в одном из батальонов в строю осталось только 28 военнослужащих, в другом — только командный состав», — сообщил Конашенков.

Он отметил, что резервы для восполнения потерь у украинской армии исчерпаны, а прибывающие из Западной Украины батальоны территориальной обороны отказываются идти на передовую.

Так, военнослужащие 101-й бригады теробороны ВСУ в зоне ответственности оперативной тактической группы «Соледар» заявили о «нежелании принимать участие в боевых действиях» и самостоятельно ушли в тыловой район. Всего там насчитывается более 600 отказников.

Кроме того, в Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях ведётся принудительная мобилизация, что сопровождается блокированием населённых пунктов органами полиции. При этом задерживаются мужчины всех возрастных групп.

Также Конашенков рассказал, что 155-мм гаубицы М-777, поступившие Украине из США и европейских стран, стали хорошей целью для российских средств огневого поражения. За прошедшие сутки уничтожено 15 единиц, не успевших сделать ни одного выстрела, большинство из них — в районе железнодорожной станции Дружковка.