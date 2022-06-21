Москва, 21 июня, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Российские войска поразили высокоточными ракетами четыре украинских склада с боеприпасами и зенитный ракетный комплекс, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 21 июня на брифинге.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он уточнил, что за минувшие сутки в ходе российской военной спецоперации были уничтожены склады ВСУ на территории ЛНР. Они находились в районах населённых пунктов Мирная Долина, Лоскутовка и Подлесное.

Также в районе населённого пункта Северск в ДНР уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бук-М1». Итогом контрбатарейной борьбы на Донецком направлении стало поражение двух реактивных систем залпового огня «Ураган» в районах Заряного и Димитрова, а также двух взводов 152-мм гаубиц «Гиацинт-Б» в районах Спартака и Подгорного.

«Кроме того, нанесено поражение живой силе, военной технике ВСУ и националистических формирований, в том числе «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в районах населенных пунктов Белая Гора, Новодружеск, Мирная Долина, Подлесное и Волчеяровка», — добавил Конашенков.

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