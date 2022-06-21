Джакарта, 21 июня, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Маруф Амин принял посла Азербайджана в Индонезии Джалала Мирзаева в Джакарте, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

На встрече обсуждались двусторонние отношения между Индонезией и Азербайджаном. Посол выразил благодарность вице-президенту за поддержку Индонезии на различных международных форумах, а также в рамках двусторонних отношений.

Посол Азербайджана также рассказал о 30-летних дипломатических отношениях между странами, которые, как ожидается, станут импульсом для улучшения двусторонних связей.

Стороны договорились об увеличении сотрудничества в области индустрии туризма и о том, чтобы халяльные продукты из Индонезии могли поступать в Азербайджан.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что субсидии, выделяемые государством на снижение цен на топливо, очень велики.