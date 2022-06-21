Москва, , 14:09 — REGNUM Украинские боевики предприняли очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил 21 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Остров Змеиный Shao

«20 июня около 5 часов утра киевский режим предпринял очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный. Замыслом операции киевского режима предусматривалось нанесение массированных воздушных и артиллерийских ударов по острову Змеиный с последующей высадкой десанта и его захвата», — сказал Конашенков на брифинге.

По его словам, в воздушном налёте было задействовано более 15 украинских беспилотников в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».

Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.

«Ракетные и артиллерийские удары по острову наносились украинскими баллистическими ракетами «Точка-У», реактивными системами залпового огня «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с огневых позиций западнее Одессы и на острове Кубанский», — добавил Конашенков.

Зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову, были уничтожены.

«Сбиты в воздухе: 13 беспилотных летательных аппаратов, четыре ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове Змеиный», — уточнил представитель Минобороны.

Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров. Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошёл на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.