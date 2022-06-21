В Минобороны РФ рассказали о неудачной попытке ВСУ захватить остров Змеиный
Москва, 21 июня, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Украинские боевики предприняли очередную безумную попытку овладеть островом Змеиный, заявил 21 июня официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, в воздушном налёте было задействовано более 15 украинских беспилотников в ударном и разведывательном исполнении, наведение которых осуществлялось двумя беспилотными летательными аппаратами «Байрактар ТБ-2».
Кроме того, в воздушном пространстве в районе острова был зафиксирован на больших высотах стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарата ВВС США «Глобал Хок» RQ-4.
Зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь» и зенитным ракетным комплексом «Тор» все средства поражения противника, выпущенные по острову, были уничтожены.
Неудавшееся огневое поражение вынудило противника отказаться от высадки десанта на остров. Убедившись в провале попытки захвата острова, киевский режим пошёл на новую авантюру в отношении объектов российской газодобывающей инфраструктуры в северо-западной части Черного моря.