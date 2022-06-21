Донецк, 21 июня, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Украинские артиллеристы совершили обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В 12:25 с украинских позиций в Нелеповке был открыт огонь по городу Горловка. Выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики.