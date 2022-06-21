Москва, , 14:07 — REGNUM Не только о «доверии Западу», но и о возможности равноправного с ним сотрудничества в последние 35 лет даже и речи не шло, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 июня, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Песков в интервью NBC заявил, что кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, а Россия «больше никогда не сможет доверять Западу».

« Меня поражает, как легко пресс-секретарь президента, не задумываясь, видимо, говорит что-то, что подрывает авторитет и его самого, и его работодателя. Похоже, что подобные изречения, которые вызывают удивление, а то и оторопь у граждан России, предназначаются не нам, а западным «партнёрам». «Доверие Западу» — это Песков о чём? Западу даже Александр II не доверял, насколько я помню… Впрочем, о доверии Западу в целом даже у самых прозападных руководителей нашей страны ни до, ни тем более после 1917 года речи не шло. Разве что у Горбачёва — но это уже был антисоветский и, вообще, антигосударственный проект. Песков с него что ли пример берёт?