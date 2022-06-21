Москва, 21 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Не только о «доверии Западу», но и о возможности равноправного с ним сотрудничества в последние 35 лет даже и речи не шло, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 21 июня, комментируя высказывания пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как сообщалось ранее, Песков в интервью NBC заявил, что кризис из-за ситуации на Украине будет длительным, а Россия «больше никогда не сможет доверять Западу».

«Меня поражает, как легко пресс-секретарь президента, не задумываясь, видимо, говорит что-то, что подрывает авторитет и его самого, и его работодателя. Похоже, что подобные изречения, которые вызывают удивление, а то и оторопь у граждан России, предназначаются не нам, а западным «партнёрам». «Доверие Западу» — это Песков о чём? Западу даже Александр I не доверял, насколько я помню… Впрочем, о доверии Западу в целом даже у самых прозападных руководителей нашей страны ни до, ни тем более после 1917 года речи не шло. Разве что у Горбачёва — но это уже был антисоветский и, вообще, антигосударственный проект. Песков с него что ли пример берёт?

Но даже если мы говорим не о доверии Западу как таковом, а лишь о расчёте России на равноправное сотрудничество с ним, об этом ведь тоже речи все эти послегорбачёвские годы не шло, только недальновидный человек мог этого не понимать. Но, видимо, кто-то не понимал, а высказывания Пескова, которые цитирует NBC, — лишь запоздалое отражение этого непонимания. Догонять надо Пескову скорее, а то совсем от страны отстанет», — отметил Михаил Демурин.