Москва, , 14:05 — REGNUM За последние 24 часа ракетные войска и артиллерия Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе спецоперации по денацификации Украины поразили 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники украинских боевиков. Об этом 21 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Игорь Конашенков Минобороны России

«Ракетными войсками и артиллерией поражено: 216 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 28 пунктов управления, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также два склада с боеприпасами», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что за это же время ударами российских авиации, ракетных войск и артиллерии была уничтожено 570 нацистов, 13 танков и других боевых бронированных машин, а также 29 специальных автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва не заинтересована в обострении отношений с Россией. Трёхсторонний договор с Россией и ЕС о пассажирском сообщении с Калининградской областью продолжает действовать.