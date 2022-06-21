Донецк, , 14:05 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел трёх населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 21 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 12:00 с позиций в Курдюмовке украинские войска обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов по 122 мм.

В 12:10 с тех же позиций работал миномёт. По Ясиноватой выпущено десять снарядов калибра 120 мм.

Также в 12:10 был зафиксирован удар из Авдеевки по Ясиноватой. По городу выпущено десять снарядов калибра 120 мм.