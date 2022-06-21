Орловский битумный завод проверят после массовых жалоб жителей
Орел, 21 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Жители Орла жалуются на работу асфальтобитумного завода — инициативная группа выступила с обращением к президенту России. Свою проверку уже начала прокуратура Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова 21 июня.
Жители Северного микрорайона в обращении президенту рассказали, что завод был запущен в феврале 2021 года, и с этого момента дышать в районе стало фактически невозможно. Прокурорской проверкой ещё в 2021 году было установлено превышение нормы содержания в воздухе по целому ряду веществ.
По словам активиста, в зону деятельности завода попадает около 15 тысяч человек, при этом городские власти бездействуют, считают жители.
Как сообщили корреспонденту в прокуратуре региона, в связи с жалобами жителей на деятельность ООО «Орловский асфальт» прокуроры проводят проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.
Отметим, что ранее ситуацию с битумным заводом обсуждали и правительстве региона — о многочисленных жалобах сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.