Орел, 21 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Жители Орла жалуются на работу асфальтобитумного завода — инициативная группа выступила с обращением к президенту России. Свою проверку уже начала прокуратура Орловской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Татьяна Цуканова 21 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Правительство Орловской области

Жители Северного микрорайона в обращении президенту рассказали, что завод был запущен в феврале 2021 года, и с этого момента дышать в районе стало фактически невозможно. Прокурорской проверкой ещё в 2021 году было установлено превышение нормы содержания в воздухе по целому ряду веществ.

«Тем временем, завод продолжает свою деятельность, его никто не остановил. Мы боимся за здоровье своих детей. И властям, как мы понимаем, это малоинтересно», — сказал в обращении к президенту РФ Владимир Путин представитель инициативной группы.

По словам активиста, в зону деятельности завода попадает около 15 тысяч человек, при этом городские власти бездействуют, считают жители.

«Летом здесь невозможно дышать. Мы не можем выйти на улицу, мы не можем открыть окна. Едкий запах, просто нечем дышать», — сказал одна из местных жительниц.

Как сообщили корреспонденту в прокуратуре региона, в связи с жалобами жителей на деятельность ООО «Орловский асфальт» прокуроры проводят проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

« При установлении фактов превышения нормативов предельно-допустимых выбросов, несоответствия качества воздуха установленным нормативам и выявлении иных нарушений природоохранного законодательства будут приняты меры прокурорского реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Отметим, что ранее ситуацию с битумным заводом обсуждали и правительстве региона — о многочисленных жалобах сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.