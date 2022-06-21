Москва, , 14:04 — REGNUM Очередные испытания начались для России. Это налагает определённые ограничения, но они преодолимы, заявил президент РФ Владимир Путин 21 июня на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Владимир Путин Kremlin.ru

По его словам, в российской истории, вероятно, не было периода, когда можно было ничего не делать, как «в какой-нибудь благополучной, но едва заметной на карте стране». Россия всегда шла к цели через испытания.

«Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. Все мы знаем, как внимательно весь мир, наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент заверил, что Россия продолжит развивать свои Вооружённые силы. Первоочередная задача — оснастить войска новыми системами вооружений, которые будут определять боеспособность армии и флота на ближайшие годы и десятилетия.

Читайте также: Путин: новые вооружения определят боеспособность армии РФ на десятилетия