Москва, 21 июня, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Владельцам автомобилей, которые приехали в Россию с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик, разрешат в течение 90 дней после пересечения границы не оформлять полис ОСАГО. Как передает корреспондент ИА REGNUM, такой закон Госдума приняла в итоговом третьем чтении на заседании 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Следите за развитием событий в трансляции: »Цели будут достигнуты: спецоперация России на Украине — все новости»

«Это один из тех законопроектов, который реально идет навстречу беженцам из Украины, ДНР и ЛНР», — отметил депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия»).

Поправка внесена в федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Положение будет действовать до 1 января 2023 года.

Если до 31 января 2022 года эти люди станут виновниками аварии, и у них не будет полиса ОСАГО, потерпевшая сторона сможет получить предусмотренную законодательством компенсацию.

Органы МВД будут обязаны в течение пяти рабочих дней предоставлять страховщикам по запросу информацию о зарегистрированных ДТП с участием приехавших в Россию автовладельцев.