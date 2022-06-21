Каир, 21 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подписали ряд соглашений о сотрудничестве между двумя странами. Об этом сообщает саудовское государственной информационное агентство SPA.

Принц Мохаммед бен Салман

По данным журналистов, встреча прошла в президентском дворце в Каире во вторник, 21 июня. В ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе и возможности для укрепления сотрудничества между Египтом и Саудовской Аравией.

Также, лидеры двух стран подписали более 14 соглашений об инвестициях Саудовской Аравии в экономику Египта на сумму $7,7 млрд.