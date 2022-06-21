Ульяновск, , 14:03 — REGNUM В Ульяновске строят и реконструируют крупные социальные объекты, в том числе в рамках национальных проектов для повышения качества жизни жителей. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который держит данные вопросы на контроле, 20 июня посетил площадки строящихся социально значимых объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя области.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских посетил площадки строящихся социально значимых объектов https://ulgov.ru/

Глава региона Алексей Русских 20 июня побывал на месте строительства Дворца единоборств и ТЮЗа в Ульяновске, отметив, что ход возведения театра и качество работ следует взять под «особый контроль» из-за сложности проекта.

«Внимательно следим за социально значимыми стройками. Знаю, что люди ждут открытия таких объектов, поэтому затягивать нельзя. Мы создаём все условия для того, чтобы работы шли динамично», — сказал Алексей Русских, отметив, что необходимо взять на контроль и благоустройство прилегающих территорий.

Что касается Дворца единоборств в Засвияжье, то он появится вместо недостроя возле Александровского сада как место тренировки и проведения соревнований по дзюдо, спортивной борьбе, тхэквондо, кудо, боксу, кикбоксингу, самбо и другим видам единоборств.

«Люди обращались с просьбой дать объекту новую жизнь. Спортобъект сегодня нужен и жителям микрорайона Юго-Западный, и профессиональным спортсменам. Работы разбиты на два года. В 2023 году их необходимо завершить», — поручил губернатор.

Помимо этого, во Дворце единоборств оборудуют тренажёрный зал и зал общефизической подготовки. Единовременно здесь смогут заниматься до 1 тыс. человек.

На одном из строительных объектов в Ульяновске https://ulgov.ru/

Как доложил руководитель подрядной организации, на 42% на объекте выполнена штукатурка стен, на 26% — электромонтажные работы. Что касается ТЮЗа, то общая готовность работ по реконструкции составляет 36%.

Также в Засвияжье появится ещё один крупный социальный объект — новая поликлиника, на строительство которой выделено федеральное финансирование: речь идёт о сумме в 800 млн рублей в виде инфраструктурного кредита.

«Началось реализация проекта по созданию новой поликлиники в районе улицы Шигаева, которую столько лет ждут засвияжцы. Бурно развивающееся жилищное строительство в этом микрорайоне ставит перед нами новые задачи по организации социальной инфраструктуры», — сказал губернатор.

По его словам, к решению проблемы с оказанием медицинской помощи около 140 тыс. жителей Засвияжского района подключились также областные и городские депутаты — они собрали более 5 тыс. обращений людей с просьбой построить новый медицинский центр.

Алексей Русских оценил ход ремонтных работ в ульяновской городской поликлинике № 4 https://ulgov.ru/

Помимо этого, 20 июня губернатор проверил ход ремонтных работ в школа-интернатах № 16 и 19, которые в 2022 году стали участниками федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», запущенного в регионах по инициативе президента России.

«Поручил подрядчикам завершить ремонт до середины августа. Лично проконтролирую приёмку учреждения. Для особенных детей мы обязаны создать максимально комфортные условия. Это важно для обучения, социальной адаптации и профориентации ребят», — сказал Алексей Русских.

На капитальный ремонт обеих школ планируется направить более 40 млн рублей. На эти средства будет обновлена материально-техническая база, а также закуплено современное оборудование в соответствии с пожеланиями образовательных организаций.

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