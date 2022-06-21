Ульяновский губернатор проверил ход строительства социальных объектов
Ульяновск, 21 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. В Ульяновске строят и реконструируют крупные социальные объекты, в том числе в рамках национальных проектов для повышения качества жизни жителей. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских, который держит данные вопросы на контроле, 20 июня посетил площадки строящихся социально значимых объектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе руководителя области.
Глава региона Алексей Русских 20 июня побывал на месте строительства Дворца единоборств и ТЮЗа в Ульяновске, отметив, что ход возведения театра и качество работ следует взять под «особый контроль» из-за сложности проекта.
Что касается Дворца единоборств в Засвияжье, то он появится вместо недостроя возле Александровского сада как место тренировки и проведения соревнований по дзюдо, спортивной борьбе, тхэквондо, кудо, боксу, кикбоксингу, самбо и другим видам единоборств.
Помимо этого, во Дворце единоборств оборудуют тренажёрный зал и зал общефизической подготовки. Единовременно здесь смогут заниматься до 1 тыс. человек.
Как доложил руководитель подрядной организации, на 42% на объекте выполнена штукатурка стен, на 26% — электромонтажные работы. Что касается ТЮЗа, то общая готовность работ по реконструкции составляет 36%.
Также в Засвияжье появится ещё один крупный социальный объект — новая поликлиника, на строительство которой выделено федеральное финансирование: речь идёт о сумме в 800 млн рублей в виде инфраструктурного кредита.
По его словам, к решению проблемы с оказанием медицинской помощи около 140 тыс. жителей Засвияжского района подключились также областные и городские депутаты — они собрали более 5 тыс. обращений людей с просьбой построить новый медицинский центр.
Помимо этого, 20 июня губернатор проверил ход ремонтных работ в школа-интернатах № 16 и 19, которые в 2022 году стали участниками федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», запущенного в регионах по инициативе президента России.
На капитальный ремонт обеих школ планируется направить более 40 млн рублей. На эти средства будет обновлена материально-техническая база, а также закуплено современное оборудование в соответствии с пожеланиями образовательных организаций.