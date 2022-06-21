Томск, , 14:03 — REGNUM В Томской области 75 беженцев из республик Донбасса обратились за единовременной помощью из федерального бюджета в размере 10 тыс. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Колонна с беженцами из Донбасса Александр Погожев © ИА REGNUM

32 из них также получили дополнительную помощь из областного бюджета. По словам начальника департамента социальной защиты населения Марины Киняйкиной, обращения жителей ДНР и ЛНР рассматриваются в первоочередном порядке.

Кроме выплат, нуждающимся также предоставляют помощь в виде одежды, обуви и предметов домашнего обихода.

«Вещи выдают в комплексном центре социального обслуживания населения Томской области. Одному из прибывших граждан передана инвалидная коляска», — отметили в администрации.