Санкт-Петербург, 28 января, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Завершено расследование резонансного уголовного дела по факту смерти балетмейстера Мариинского театра Сергея Вихарева в ходе стоматологической операции в Санкт-Петербурге летом 2017 года.

Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и причинении смерти по неосторожности.

Напомним, 2 июня 2017 года Сергей Вихарев обратился в ООО «Клиника доктора Лившиц» в Петербурге для проведения стоматологической операции. В ходе операции 55-летний мужчина скончался. Эта трагедия вызвала большой общественный резонанс.

Как установлено в ходе следствия, врач анестезиолог-реаниматолог выездной бригады ООО «ЦИМ-ИнАлМед», которая оказывала услуги анестезии в стоматологической клинике, не провел своевременного квалифицированного обследования пациента перед проведением оперативного вмешательства и необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

«Он ввел потерпевшему внутривенно дозу препарата «Пропофол», явно превышающую рекомендуемую для такого пациента и данной схемы введения, приведя потерпевшего в состояние наркоза (общей анестезии)», — рассказали 28 января в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Не обеспечив мониторинг состоянии пациента, анестезиолог продолжил вводить ему «Пропофол», пока у Вихарева не появились признаки отсутствия сердечной деятельности и изменился цвет кожи, считает следствие.

Смерть наступила от остановки сердца в связи с превышением введенной дозы препарата, а также отсутствием своевременных реанимационных мероприятий.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ранее управление Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти, «Клиника доктора Лившиц» была не вправе осуществлять услуги по анестезиологии и реаниматологии, поэтому заключила договор с ООО «Центр интегративной медицины — ИнАлМед», которое, в свою очередь, не имеет права оказывать медицинскую помощь вне адресов, указанных в его лицензии.

Сергей Вихарев окончил Ленинградское хореографическое училище им. А. Я. Вагановой в 1980 году и в том же году был принят в труппу Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (Мариинский театр). Лауреат международных конкурсов артистов балета. В 1999—2006 годах являлся главным балетмейстером Новосибирского театра оперы и балета. С 2007 года служил балетмейстером-репетитором Мариинского театра. Сергей Вихарев похоронен на Серафимовском кладбище Петербурга.