Москва, , 14:01 — REGNUM Всегда для того, чтобы достичь цели, надо пройти через трудности. Об этом 21 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Всегда для того, чтобы достичь цели, нужно идти через трудности. Но, как известно, дорогу осилит идущий», — заявил Путин.

«Сейчас страна проходит через очередную череду испытаний. И все мы знаем, как внимательно весь мир и наша страна относятся к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, да они преодолеваются. По-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», — указал он.