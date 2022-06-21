Москва, , 14:01 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об отсрочке на оформление ОСАГО для въезжающих в Россию въезжающих со стороны Украины, ЛНР и ДНР, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Обязанность по страхованию ОСАГО не распространяется на прибывших с территории Украины, Донецкой Народной Республики (ДНР) или Луганской Народной Республики (ЛНР) физических лиц-владельцев зарегистрированных на указанных территориях транспортных средств в течение 90 дней со дня въезда в Россию.

Положения об освобождении от обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств и об осуществлении в установленных законопроектом случаях компенсационных выплат применяются к правоотношениям, возникшим в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Нормы будут действовать до 1 января 2023 года.

Выплаты по ДТП в рамках ОСАГО будут осуществляться в денежной форме профессиональным объединением страховщиков (РСА) в размере не более 500 тыс. рублей — в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего и не более 400 тыс. рублей — в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего.

Кроме того, законопроект обязывает органы внутренних дел предоставлять профессиональному объединению страховщиков по его запросу информацию о зарегистрированных дорожно-транспортных происшествиях с участием прибывших в РФ лиц в период, не превышающий 90 дней со дня их въезда в Российскую Федерацию, в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

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