Стокгольм, 21 июня, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Многие трудоустроенные граждане Швеции могут ожидать отрицательного роста реальной заработной платы в текущем году из-за высокой инфляции. Об этом в интервью новостной службе TT 21 июня заявила 21 июня председатель Конфедерации шведских профсоюзов Сюзанна Гидеонссон.

Peggy Marco Зарплата

По словам Гидеонссон, ситуация накалится к осени, когда профсоюзы представят свои требования по заработной плате в рамках процедуры заключения коллективных договоров с работодателями.

«Высокая инфляция вкупе с рецессией, это такой ядовитый коктейль. Но, как я уже сказала, мы не знаем, что происходит. Очень много сейчас определяет нашу жизнь. И тут я не решаюсь сказать, с чем мы подойдем к осени», — призналась Гидеонссон в интервью TT.

«Ближайшие годы будут тяжелыми и потребуют жесткой фискальной политики. Она не должна еще больше разжигать инфляцию и в то же время должна смягчать последствия для домохозяйств и бизнеса», — добавила она.