Москва, , 14:00 — REGNUM Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хочет играть в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом 21 июня он сообщил журналистам.

Георгий Джикия Андрей Пронин © ИА REGNUM

По словам Джикии, «Спартак» сделает официальное заявление по этому матчу в ближайшие дни.

«Что касается меня, хочу я играть или нет, то я хочу играть, поскольку хочется бороться за титулы», — сказал Джикия.

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен состояться 9 июля. После того, как местом проведения встречи был определён Санкт-Петербург, в СМИ появилась информация о возможном бойкоте игры «Спартаком».