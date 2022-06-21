Москва, 21 июня, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия заявил, что хочет играть в матче за Суперкубок России по футболу. Об этом 21 июня он сообщил журналистам.

Андрей Пронин ИА REGNUM Георгий Джикия

По словам Джикии, «Спартак» сделает официальное заявление по этому матчу в ближайшие дни.

«Что касается меня, хочу я играть или нет, то я хочу играть, поскольку хочется бороться за титулы», — сказал Джикия.

Напомним, матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» должен состояться 9 июля. После того, как местом проведения встречи был определён Санкт-Петербург, в СМИ появилась информация о возможном бойкоте игры «Спартаком».