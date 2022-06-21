Стокгольм, 21 июня, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Недавнее заявление министра иностранных дел Швеции Анн Линде, в котором она допустила возможность экспорта новых вооружений в Турцию, является, пожалуй, самым ярким примером того, как правительство скандинавской страны изменило риторику в ходе своего вступления в НАТО. Об этом 20 июня в эфире телеканала SVT рассказал Ян Халленберг из Института внешней политики.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Еще одним примером изменения риторики Стокгольма в отношение Анкары является, по словам Халленберга, то, как Линде подчеркнула, что Швеция как член НАТО будет способствовать безопасности всего альянса, включая Турцию.

«Таких слов в шведской внешней политики и политики безопасности еще не звучало», — отметил эксперт.

Напомним, что на следующей неделе в Мадриде состоится саммит НАТО, на котором, как ожидалось, процесс подачи заявок Швеции и Финляндии должен был бы завершиться. Однако уже 21 июня президент Финляндии Саули Ниинистё выразил сомнение, что Финляндия, Турция и Швеции договорятся до начала саммита, где, как надеялись северные страны, будет официально запущен процесс их принятия в члены оборонного альянса.