Архангельск, , 13:59 — REGNUM В Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении двух руководителей районной больницы, сообщает пресс-служба СУ СКР.

Взятка Коррупция Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Следствие полагает, что медики приобрели для нужд больницы у знакомой за взятку служебное помещение по завышенной цене. Злоумышленники заранее знали, что здание не оборудовано коммуникациями и не подключено к системам инженерного обеспечения.

«Они же, за оказание содействия в заключении контрактов с коммерческой организацией на поставку изделий медицинского назначения и создание им преимущественных условий для участия в проводимых электронных аукционах, предложили передавать им денежное вознаграждение в размере 10% от цены договора», — отметили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главврача пермского медучреждения осудили за взяточничество.