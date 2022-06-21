Сеул, , 14:00 — REGNUM Министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп встретился 21 июня с командующим Тихоокеанским флотом США адмиралом Сэмюэлем Папаро, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского военного ведомства.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

В ходе встречи представитель Южной Кореи отметил, что ситуация с безопасностью на Корейском полуострове «серьезнее, чем когда-либо» из-за продолжающихся провокаций со стороны КНДР, а также подчеркнул, что Тихоокеанский флот США играет ключевую роль в противодействии таким угрозам.

Он добавил, что Сеул стремится расширить свою роль в поддержании мира и безопасности в регионе, о чем свидетельствует участие Сеула в учениях RIMPAC, которые пройдут у Гавайских островов с 29 июня по 4 августа.

Читайте также: Военные Южной Кореи примут участие в учениях RIMPAC 2022

В свою очередь, Папаро назвал сотрудничество между военно-морскими силами Южной Кореи и США одним из наиболее успешных примеров альянса, а также пообещал приложить усилия по укреплению партнерства.