Доха, 21 июня, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Катар. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Ksamahi ОАЭ и Катар

По данным пресс-службы, Токаева пригласил эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. 21 июня они провели переговоры.

«У нас есть ряд инвестиционных проектов, которые мы готовы сегодня совместно с вами обсудить. В этом направлении казахстанские компании намерены тесно взаимодействовать с катарским бизнесом», — сказал Токаев на встрече.

Сообщается, что он также пригласил катарского эмира посетить Казахстан в любое удобное для него время. Аль Тани ответил, что посетит республику в ближайшее время

По данным пресс-службы, президент Казахстана также принял участие в международном экономическом форуме в Дохе.