Москва, , 13:58 — REGNUM Предприятия легкой промышленности сталкиваются с проблемами при поставках расходных материалов и не имеют отечественного оборудования. Как передает корреспондент ИА REGNUM об этом заявил 21 июня глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Дёмин («Новые люди»).

Легкая промышленность Minpromtorg.gov.ru

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По его словам, ключевым вопросом для отрасли сегодня является доступность сырья, в первую очередь, хлопка и химических волокон, из которых производится 95% товаров.

«Сырьевой вопрос — самый главный сегодня. Для этого нужно больше работать с теми иностранными партнерами, которые хотят вести дела с Россией. Это Китай, Индия, Белоруссия, Узбекистан и многие другие», — сказал Демин.