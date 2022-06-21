Таллин, , 13:57 — REGNUM Публикация эстонским изданием Eesti Paevaleht материала об унижении беженцев с Украины в Нарве после пересечениями ими российско-эстонской границы вынудила городские власти приграничного города оправдываться.

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В статье сообщалось, что беженцев никто не встречал на эстонской стороне, хотя им был обещан не только прием, но и размещение в местах временного проживания, помощь в оформлении документов. Вместо этого семьям с детьми и пожилыми людьми приходилось ночевать на скамейках на улице возле автобусного вокзала города и просить помощи у местных жителей.

Как сообщила мэр Нарвы Кадри Райк эстонскому изданию Delfi, такая ситуация возникла по вине Департамента социального страхования страны.

По словам Райк, город предложил помещения для приема украинских беженцев, но Департамент социального страхования отказался оплачивать их аренду и решил создать центр приема беженцев в столице уезда, городе Йыхви, расположенном западнее границы на расстоянии 50 км от Нарвы. Кроме того, горуправа Нарвы оказалась в инфоваккуме и беженцы с Украины были не в курсе усилий городских властей.

По словам Райк, Нарва предлагала помещения для приема беженцев в городском инфопункте, что находится на Петровской площади прямо у пограничного пункта, а также помещения для их временного размещения.

«И мы получили ответ по электронной почте, что они выбрали Йыхви. Мы не отказываемся от сотрудничества, но мы были не нужны в этой системе», — утверждает мэр Нарвы. Она попросила департамент провести в ближайшие дни собрание, куда были бы привлечены как представители Нарвской горуправы, так и добровольцы.

По словам Райк, многим беженцам нужна помощь и они не могут самостоятельно продолжить путь из Нарвы. Она добавила, что неизвестно, сколько беженцев с Украины сейчас находится в городе.

Пункт приема украинцев на погранпереходе Нарвы так до сих пор не создан, отмечает эстонское издание.