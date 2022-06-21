Москва, , 13:55 — REGNUM Литва исполняет санкции Евросоюза, а не принимает односторонних мер против России. Об этом 21 июня заявил журналистам посол ЕС в Москве Маркус Эдерер.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Литва не принимает односторонних мер, а исполняет санкции ЕС», — сказал Эдерер.

Напомним, Эдерер был вызван в МИД РФ в связи с решением Литвы запретить транзит ряда товаров в Калининградскую область.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Эдерер заявил, что попросил Россию «не обострять ситуацию» с транзитом в Калининградскую область.

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