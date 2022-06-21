Москва, 21 июня, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о наказании в том числе сотрудников ФСИН за пытки, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«С этим позорным явлением мы будем бороться в том числе законодательством», — отметил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Дано более детальное и четкое определение понятия пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, заключенной 10 декабря 1984 г. В частности, к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки. Наказываться будут и сокамерники.

В статью 302 «Принуждение к даче показаний» УК РФ вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа, что позволит привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание, как это предусмотрено в нынешней редакции Уголовного кодекса.

Кроме того, ужесточается наказание за пытки, организованные или проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний (ст. 302) или запугивания (ст. 286 «Превышение должностных полномочий» УК РФ).

Инициатива была доработана ко второму чтению. Устанавливается повышенная уголовная ответственность за принуждение к даче показаний, совершенное с применением пытки, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью. Эти деяния будут наказываться лишением свободы на срок 8-и до 15-и лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20-и лет.

Преступления фактически переводятся в разряд особо тяжких. Кроме того, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания.