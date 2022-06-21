Москва, 21 июня 2022, 13:54 — REGNUM Ситуация на рынке труда в России находится в числе приоритетных тем, заявил 21 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, ситуация на рынка труда «находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе выступления на комитете в Совете Федерации заявил, что на российском рынке труда растет напряжение, в июне зафиксирован рост числа безработных.
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