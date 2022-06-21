Москва, , 13:54 — REGNUM Ситуация на рынке труда в России находится в числе приоритетных тем, заявил 21 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Занятость — это один из критических показателей, по которому мы судим о макроэкономической стабильности в целом. Это чрезвычайно важный показатель, сохранению которого на необходимом уровне президент придает особое значение», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, ситуация на рынка труда «находится в числе приоритетных у правительства, мы принимаем соответствующие меры, чтобы минимизировать последствия».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе выступления на комитете в Совете Федерации заявил, что на российском рынке труда растет напряжение, в июне зафиксирован рост числа безработных.

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