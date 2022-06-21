Таллин, 21 июня, 2022, 13:51 — ИА Регнум.

ИА REGNUM Эстония

Подготовленный Центром мониторинга развития Эстонии доклад дает представление о том, чем обернется для предприятий Эстонии полный отказ от импорта товаров из России и Беларуси. Об этом сообщил эстонский портал Delfi.

Подсчитано, что дополнительные расходы в случае полного прекращения импорта вырастут в ценах 2021 года на 860 млн евро.

Эстонским предприятиям, как следует из доклада центра «Влияние замены российских и белорусских товаров по группам товаров», необходимо заблаговременно снизить коммерческие риски.

В 2021 году Эстония импортировала товаров на сумму 20 млрд евро, в том числе из России на 2,1 млрд евро (10,5% импорта в целом) и Беларуси на 0,6 млрд евро (3,1% импорта в целом).

Из-за быстрого роста цен на энергоносители импорт товаров из этих стран вырос в денежном выражении по сравнению с 2020 годом в два раза.