Луганск, , 13:50 — REGNUM Заблокированные на территории завода «Азот» в Северодонецке киевские боевики расстреляли пять своих сослуживцев. Об этом 21 июня рассказал офицер Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Расстрелы

«Также уже подтверждено, что на предприятии «Азот» было расстреляно пять военнослужащих украинских своими же, скажем так, побратимами», — сказал он.

Также офицер НМ ЛНР отметил, что украинские нацисты не делают попыток забрать тела своих погибших сослуживцев и только пытаются забирать документы.

«Дабы обезличить труп, даны указания вышестоящему руководству, чтобы все документы, удостоверяющие личность погибших военнослужащих вооруженных формирований Украины, их товарищами изымаются. Таким образом они обезличивают этот труп, и в дальнейшем родственники не узнают судьбу своих близких», — пояснил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ходе специальной военной операции на Украине российские воины действуют мужественно и профессионально.