Санкт-Петербург, 21 июня, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Отмена коронавирусных ограничений в Санкт-Петербурге позволила открыть все набережные на время проведения праздника выпускников «Алые паруса», кроме Дворцовой. Об этом 21 июня заявила вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Алые паруса

«Поскольку ограничения сняты, то все остальные набережные будут открыты, — сообщила Потехина. — Ещё раз повторю: Университетская набережная, Адмиралтейская набережная, Английская набережная — всё это будет открыто».

Вице-губернатор отметила, что Дворцовая набережная и Дворцовая площадь в эту ночь прежде всего принадлежат выпускникам и другим детям, приглашенным на праздник. Также стоит отметить, что в этом году организаторы разместят ровно сто точек входа выпускников на Дворцовую площадь и набережную.

Организаторы также сообщили про новый маршрут брига «Россия». Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что, если ранее бриг двигался от Троицкого моста, то в этом году начало движения судна будет от Дворцового. Такие перемены Пиотровский назвал существенными.

В этом году Петербург вернётся к обеспечению зрителей питанием (в 2021 году выпускники могли лишь пить воду на территории Дворцовой площади). На площади будут работать буфеты. Потехина отметила, что цены там будут такие же, как и в школьных буфетах.

До главного праздника петербургских выпускников остаются считанные дни. Мероприятие пройдёт в ночь с 24 на 25 июня. Организаторы до сих пор держат в тайне имя третьего хедлайнера концерта и нового ведущего, который заместит в этом году Ивана Урганта.