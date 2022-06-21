Москва, , 13:50 — REGNUM Российские бойцы действуют как настоящие герои в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом 21 июня заявил президент РФ Владимир Путин, выступая перед выпускниками военных вузов.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, сегодняшние офицеры и солдаты России самоотверженно сражаются за Родину., ведут борьбу с террористами в Сирии, защищают Донбасс от неонацистов.

«Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу в этом единении, вере в правоту своего дела», — сказал Путин.

Он отметил, что в народной поддержке, которую получают воины, заключается сила несокрушимого России.